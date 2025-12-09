ایران میں سرمایہ کاری کے سنہری مواقع، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیرِ تیل محسن پاکنژاد نے کہا کہ ملک بالخصوص تیل و گیس کے شعبے میں سنہری سرمایہ کاری کے مواقع پیش کر رہا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے معاہدوں کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔
پاکنژاد نے یہ بات تہران میں بیلاروس کے وزیرِ صنعت آندرے کوزنتسوف کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی، جہاں دونوں فریقین نے توانائی، صنعت اور پیٹروکیمیکل کے شعبوں میں مشترکہ کوششوں کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔
ایرانی وزیرِ تیل نے کہا کہ ایران اور بیلاروس کے پاس متعدد شعبوں بالخصوص توانائی کے میدان میں تعاون کی مضبوط صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدوں کے پیکج اس طرح تیار کیے گئے ہیں کہ دونوں ممالک کے لیے طویل مدتی شراکت داری کے حالات سازگار ہوں۔
بیلاروس کے وزیرِ صنعت نے اپنی جانب سے دونوں ممالک کے سابقہ تعاون کو آگے بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ایران کا پہلا دورہ ہے اور وہ مثبت تاثر لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیلاروس تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے، بالخصوص پیٹروکیمیکل اور مختلف مصنوعات کی بیلاروس کو برآمدات کے میدان میں۔
