آبنائے ہرمز پر کنٹرول، ایران کی اسٹریٹجک طاقت میں نمایاں اضافہ ہے، سابق سی آئی اے سربراہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ اور سینٹکام کے سابق کمانڈر جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے سی این این سے گفتگو میں کہا ہے کہ جنگ کے باعث ہو سکتا ہے ایران عسکری لحاظ سے کمزور ہوا ہو، لیکن اس کے نتیجے میں وہ حکمت عملی کے اعتبار سے مزید مضبوط بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی اسٹریٹجک طاقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر کس حد تک کنٹرول برقرار رکھتا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت اور ان کی سکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔
اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں نے دنیا کے کئی حصوں میں توانائی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
