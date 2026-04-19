نتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ کھیل کھیلا، سابق اسرائیلی عہدے دار کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف 40 روزہ جنگ میں ناکامی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبوں پر اعتراضات جاری ہیں۔
سابق اسرائیلی مذاکرات کار دنیل لیوی نے کہا ہے کہ نتن یاہو نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں دھکیلنے کے لیے غلط معلومات فراہم کیں اور اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ کو فریب دیا۔
عرب چینل کے مطابق، سابق اسرائیلی مذاکرات کار دنیل لیوی نے بتایا کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نتانیاهو کی پالیسیوں کا مقصد صرف علاقے میں تناؤ بڑھانا اور فلسطین و دیگر ہمسایہ ممالک کی زمینیں قبضہ کرنا ہے۔
لیوی نے کہا کہ نتن یاہو نے غزہ، مغربی کنارے اور شام میں یہ منصوبہ نافذ کیا اور خلیج فارس کے عرب ممالک کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو جانتا تھا کہ ایران پر حملہ کرنا دیگر عرب ممالک کو بھی متاثر کرے گا اور اس کا مقصد گریٹر اسرائیل منصوبہ آگے بڑھانا ہے۔
لیوی نے مزید بتایا کہ تل ابیب نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں دھکیل دیا، جس کے باعث امریکی کانگریس کے کچھ ارکان نے اسرائیل کو ہتھیار فروخت نہ کرنے کی اپیل کی۔ تاہم فلسطینی مسئلے میں واشنگٹن اب بھی تل ابیب کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
لیوی کے مطابق، ٹرمپ بخوبی جانتا تھا کہ نتن یاہو نے اسے گمراہ کیا اور جنگ میں دھکیلنے کے لیے غلط معلومات فراہم کیں، لیکن اسے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا۔
آپ کا تبصرہ