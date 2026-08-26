فوجی حملوں کی طرح اقتصادی ناکہ بندی بھی ناکام ہوگی، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف امریکا کی جانب سے عائد کیا جانے والا اقتصادی دباؤ بھی ناکامی سے دوچار ہوگا، جس طرح ایران پر مسلط کی گئی گزشتہ 12 اور 40 روزہ جنگوں میں امریکا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
تفصیلات کے مطابق مرکزی بینک ایران میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے جنگ، اقتصادی محاصرے اور بیرونی دباؤ کے باعث ملک کو درپیش غیر معمولی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے اقتصادی استحکام برقرار رکھنے اور افراطِ زر کی توقعات پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں اہم اقتصادی منڈیوں، بالخصوص زرمبادلہ اور سرمایہ کی منڈیوں کا مؤثر انتظام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مالیاتی پالیسی ساز ادارے، حکومت اور ملک کے دیگر اقتصادی ستونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور باہمی تعاون موجود ہو۔
صدر پزشکیان نے اس موقع پر پابندیوں کے باوجود مشکلات اور مسائل پر قابو پانے میں کامیاب ہونے والے سرکاری اور نجی شعبوں کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ مسائل کو باہمی تعاون اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ملک کا بنیادی مقصد ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایران اقتصادی دباؤ کے مقابلے میں بھی مضبوطی سے کھڑا رہے گا، جیسا کہ وہ اب تک کرتا آیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔
ایرانی صدر نے مزید کہا کہ امریکا کی جانب سے اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جانے کے باوجود واشنگٹن اپنے مذموم مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایران کے عظیم عوام کے خلاف مسلط کی گئی گزشتہ دو جنگوں میں بھی امریکا اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔
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