نئے فضائی دفاعی نظام تیار اور مؤثر نظاموں کی جگہ نیا نظام آرہا ہے، ایرانی کمانڈر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی مسلح افواج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا الہامی نے کہا ہے کہ حالیہ دو جنگوں کے دوران دشمن کے لڑاکا طیاروں اور اسٹریٹجک ڈرونز کو نشانہ بنانے میں ایرانی فضائی دفاع کی کارکردگی ثابت ہوئی، جس سے حاصل ہونے والے تجربات کو نئی حکمت عملی اور مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے دفاعی نظاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 12 روزہ جنگ سے حاصل ہونے والے قیمتی تجربات کو 40 روزہ جنگ کے دوران بروئے کار لایا گیا، جس میں ایرانی فضائی دفاعی نظاموں کی مؤثریت مزید نمایاں ہوئی۔ اس دوران بڑی تعداد میں اسٹریٹجک اور مؤثر ڈرونز کے ساتھ ساتھ دشمن کے لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
بریگیڈیئر جنرل الہامی نے مزید کہا کہ 40 روزہ جنگ نے حکمت عملی، دفاعی نظاموں کی تیاری، تعیناتی اور ان کی ترتیب کے حوالے سے اہم تجربات فراہم کیے، جن کی بنیاد پر ان شعبوں میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اب مکمل طور پر اپنی مقامی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے اور 40 روزہ جنگ کے دوران مؤثر ثابت ہونے والے نظاموں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان جیسے مزید نظام بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔
ایرانی فضائی دفاعی کمانڈر کے مطابق، حالیہ تجربات کی روشنی میں نئے دفاعی نظام اور ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے، جس میں مکمل طور پر ایرانی ٹیکنالوجی اور ماہرین کی صلاحیتوں پر انحصار کیا جا رہا ہے۔
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