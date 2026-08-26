ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، انصار اللہ یمن

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصار اللہ یمن کے رہنما عبدالملک بدرالدین الحوثی نے میلادِ رسولِ اکرم کے موقع پر لاکھوں یمنی عوام کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم یمن کے عوام اور پوری امتِ مسلمہ کو ولادتِ باسعادتِ رسولِ اسلام کی مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے عوام ان اسلامی اقوام میں سرفہرست ہیں جو میلادِ رسول کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میلادِ رسولِ خدا یمنی عوام کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس مناسبت سے مختلف تقریبات اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یمنی عوام اس موقع کو اپنے ایمان کو مضبوط اور بلند کرنے کے ایک اہم موسم کے طور پر مناتے ہیں۔ ان کے بقول، یمنی عوام کی جانب سے منعقد کی جانے والی میلاد کی تقریبات دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی بے مثال تقریبات ہیں۔
انصار اللہ یمن کے رہنما نے مزید کہا کہ امتِ مسلمہ کو اپنی اسلامی اقدار کی طرف واپس لوٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی موجودہ صورتحال کا ازسرِنو جائزہ لینے اور اللہ کے پیغام کے ساتھ اپنے شعوری اور ایمانی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو ان شر اور تاریک طاقتوں کی غلامی سے آزاد کریں جو زمین میں فساد پھیلاتی ہیں اور جن کی قیادت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہمارے دور میں صیہونیت اور مغرب میں اس کے پیروکار ان کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔
عبد المالک نے کہا کہ صیہونیت امتِ مسلمہ کو نشانہ بنا رہی ہے اور ہمارے ممالک پر تسلط، غلامی اور ذلت مسلط کرنے، ان کی سرزمینوں پر قبضہ کرنے اور ان کے وسائل لوٹنے کے درپے ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی جرائم کے خاتمے، ان کے ظلم کو روکنے اور باطل مسلط کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری قاطعیت ایک مضبوط، غیر متزلزل، واضح اور اعلانیہ مؤقف میں ظاہر ہوتی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری سختی حق اور الٰہی پیغام پر ثابت قدم رہنے، اللہ کی راہ میں جدوجہد، قربانی اور مزاحمت میں ظاہر ہوتی ہے، خواہ دشمن کتنا ہی وحشی یا طاقتور کیوں نہ ہو۔
عبدالملک الحوثی نے کہا کہ حقیقی مستقبل اور الٰہی قوت اسلام اور الٰہی پیغام کے لیے ہے۔ امتِ مسلمہ پر ایک سنگین ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امت کی غفلت کے نتائج فلسطینی عوام کی اس ہولناک صورتحال میں نمایاں ہیں جہاں غزہ، مغربی کنارے، قدس اور پورے فلسطین کو غاصب صیہونی مظالم اور جرائم کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پوری امت کو لاحق خطرات غاصب صیہونی حکومت کی توسیع پسندانہ ambitions اور ’’مشرقِ وسطیٰ کی تبدیلی‘‘ اور ’’اسرائیلِ بزرگ‘‘ کے قیام کے نام پر کی جانے والی کاروائیوں کا نتیجہ ہیں۔
انصار الله یمن کے رہنما نے مزید کہا کہ ایران اور لبنان کے خلاف جارحیت، شام کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور یمن کو نشانہ بنانا امریکہ اور غاصب اسرائیل کی سازشوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ثابت قدمی کا ثمر ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور لبنان، غزہ، یمن اور عراق سمیت مختلف محاذوں پر جہاد و مزاحمت کے محور کی استقامت کی صورت میں حاصل ہونے والی بڑی کامیابی میں ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح یمنی عوام کی تحریک، اللہ کی راہ میں ان کی جدوجہد اور مکمل آزادی کے حصول کی کوششوں میں بھی استقامت کے ثمرات نمایاں ہوئے ہیں۔
عبدالملک الحوثی نے اعلان کیا کہ ہم ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام اور ان کے جائز و منصفانہ حق کی حمایت میں اپنے اصولی اور ایمانی مؤقف سے غیر متزلزل وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔
انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف اپنے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے اور فلسطینی عوام اور ان کے مزاحمتی مجاہدین کی حمایت میں اس وقت تک کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی جب تک صہیونی حکومت کے خاتمے کے بارے میں الٰہی وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم امریکی اور صہیونی طاغوت کے مقابلے میں اپنے غیر متزلزل مؤقف پر قائم ہیں، جو ’’مشرقِ وسطیٰ کی تبدیلی‘‘ اور ’’اسرائیلِ بزرگ‘‘ کے قیام کے نام پر پوری امتِ مسلمہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔
انصار اللہ یمن کے رہنما نے کہا کہ ہم ایران کے مسلمان عوام اور اس کے اسلامی نظام کی حمایت کی تصدیق کرتے ہیں اور مختلف محاذوں کے درمیان اتحاد کے اصول کو مضبوط بنانے اور مزاحمتی محاذ پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ ایران کے مسلمان عوام اور اس کے اسلامی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔
انہوں نے لبنان، فلسطین اور محورِ مزاحمت کے دیگر تمام محاذوں پر موجود اسلامی مزاحمت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور پوری امتِ مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ جہاد و مزاحمت کے محور میں شامل ہو۔
عبدالملک الحوثی نے کہا کہ ہم اپنے عزیز عوام کے اس حق پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے جائز مقاصد اور قانونی مطالبات حاصل کریں، غیر منصفانہ محاصرے اور اس وحشیانہ قبضے کا خاتمہ ہو جو امریکی نگرانی میں سعودی جارحیت کے ذریعے گزشتہ 12 برس سے جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی جارحیت پسند حکومت ایک طرف یمنی عوام کو ان کے قومی وسائل سے محروم کر رہی ہے اور ان کے ہوائی اڈے بند رکھے ہوئے ہے، جبکہ دوسری جانب یہودی صیہونیوں کے لیے حرمین شریفین اور مکہ و مدینہ کی فضائی حدود کھول رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کا محاصرہ جاری رکھنے پر اصرار، اسے مزید سخت کرنے کی کوشش، صورتحال کو بگاڑنے کے لیے فوجی تیاریوں میں اضافہ اور یمنی عوام کو تقسیم کرنے کی کوششیں ایسا ناقابلِ جواز ظلم، جبر اور استبداد ہیں جو صیہونیت کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے یمنی عوام کے خلاف کیے جانے والے اقدامات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس ظلم اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے تمام جائز ذرائع سے سنجیدہ اقدام کیا جائے۔ سعودی اقدامات نے یمنی عوام کے اس فیصلے کی درستی بھی ثابت کر دی ہے کہ انہوں نے ’’محاصرے کے مقابلے میں محاصرہ‘‘ اور فوجی نقل و حرکت کو نشانہ بنانے کی حکمتِ عملی اختیار کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت، جو جارحیت کی مرتکب اور صیہونیت کی معاون ہے، یمنی عوام کو نشانہ بنانے کے تمام نتائج کی مکمل ذمہ دار ہوگی۔
انصار اللہ یمن کے رہنما نے یمنی عوام سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔
عبدالملک الحوثی نے اپنے خطاب کے اختتام پر میلادِ رسولِ اکرم کی تقریبات میں یمنی عوام کی شاندار شرکت کو سراہا اور ان تقریبات کے منتظمین و ذمہ داران، علماء، سکیورٹی فورسز اور اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد میں کردار ادا کرنے والے تمام افراد کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
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