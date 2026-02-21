ایرانی قوم کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گی، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کبھی بھی دشمنوں کی دھونس اور دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔
انہوں نے ہفتہ کے روز پیرا اولمپک تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ایرانی کھلاڑیوں نے مشکلات کے سامنے ہار نہیں مانی، اسی طرح نہ قوم اور نہ ہی حکومت دباؤ کے سامنے جھکے گی۔
صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت نہ صرف ملک کا نام روشن کرنے والوں کی خدمت کرے گی بلکہ ہر اس باہمت فرد کے لیے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرے گی جو ایران کی ترقی اور سربلندی کے لیے کوشاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کوتاہیوں کے ازالے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور وہ افراد جو رکاوٹوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بلندیوں تک پہنچنے کی جدوجہد کرتے ہیں، خصوصی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ وہ قوم کے وقار اور فخر پر یقین رکھتے ہیں۔
مسعود پزشکیان نے زور دیا کہ دشمن ایران کے خلاف مسائل پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تاہم حکومت اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ان چیلنجز اور کمیوں پر قابو پانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔
