تہران میں حالیہ فسادات کے شہداء کی چہلم، بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، منگل کے روز مصلیٰ امام خمینیؒ تہران میں حالیہ فسادات کے شہداء کی یاد میں چہلم کی ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ اس اجتماع کا مقصد ان تمام افراد کی یاد کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو حالیہ بدامنی کے دوران شہید ہوئے۔
جاری ویڈیو مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف تقریب میں شرکت کے لیے پہنچنے والی اولین شخصیات میں شامل تھے۔
صدر مسعود پزشکیان کی کابینہ نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ حالیہ واقعات کے شہدا اور متاثرین کی چہلم کی یاد میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں شریک ہوں۔
حکومتی بیان کے مطابق 8 اور 9 جنوری کو پرامن احتجاج مبینہ طور پر موساد اور امریکہ کی حمایت یافتہ عناصر کی مداخلت سے پرتشدد بدامنی میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں 3,117 ایرانی شہری جان سے گئے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ سوگوار خاندان اپنی روایات اور خواہش کے مطابق اپنی الگ تقاریب اور اجتماعات منعقد کرنے کے لیے آزاد ہیں۔
