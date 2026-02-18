ایران_روس بحری مشق کا آغاز، روسی جنگی جہاز بندرعباس بحری اڈے پر لنگر انداز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی بحریہ کا جنگی جہاز Stoikiy بدھ کی صبح ایرانی بحری علاقے میں واقع بندرعباس کے اسٹریٹجک بحری اڈے پر لنگر انداز ہوا تاکہ ایران اور روس کے درمیان مشترکہ بحری مشق میں شرکت کر سکے۔
یہ مشترکہ مشق دونوں ممالک کی بحری افواج کے سطحی اور فضائی یونٹس کی شرکت سے منعقد ہو رہی ہے جس کا مقصد سمندری سلامتی کو فروغ دینا، عملی رابطے اور ہم آہنگی کو بہتر بنانا اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنا ہے۔
ایرانی بحریہ کا پہلا بحری علاقہ، جو بندرعباس میں واقع ہے، ملک کی بحری سرگرمیوں کا ایک اہم اسٹریٹجک مرکز سمجھا جاتا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ فوجی و بحری شراکت داری کو فروغ دینے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔
یہ مشق اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ ایران اور روس باہمی بحری صلاحیتوں کو فروغ دینے اور خلیج فارس میں علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
