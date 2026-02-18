خطے میں غیر علاقائی بحری بیڑوں کی موجودگی ناجائز ہے، کسی بھی غلطی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے بھارت روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیا میں بیرونی فوجی بحری بیڑوں کی موجودگی کسی طور بھی قابل جواز نہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ 47 برسوں سے دھمکیوں، منفی پروپیگنڈا مہمات اور خطے میں بیرونی بحری بیڑوں کی موجودگی کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ بیڑے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوجی طاقت کے سہارے خطے میں موجود ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی قوم ان کا زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔
ایڈمرل شہرام ایرانی بھارت میں منعقد ہونے والے تین اہم بحری پروگراموں میں شرکت کریں گے جن میں بحرِ ہند بحری سمپوزیم، میلان 2026 بحری مشق اور بین الاقوامی بحری جائزہ تقریب شامل ہیں۔
بھارت فروری 2026 میں ان تینوں بحری سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ بھارتی بحریہ نے 15 فروری 2026 کو مشرقی بحری کمان کے تحت میلان گاؤں کا افتتاح کیا جو میلان 2026 مشق کا حصہ ہے۔
بحر ہند بحری مذاکرہ ایک رضاکارانہ اقدام ہے جس کا مقصد بحر ہند کے ساحلی ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینا اور خطے سے متعلق بحری امور پر کھلا اور جامع فورم فراہم کرنا ہے۔ اس اجلاس میں بحری قیادت کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ مکالمے، تعاون اور مشترکہ بحری سلامتی کو مضبوط بنایا جا سکے۔
