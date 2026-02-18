ایران خطے میں جہاد و مزاحمت کا مرکزی کردار ہے، یمنی حکومت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی حکومت نے منگل کے روز اپنے اجلاس کے بعد جاری ایک سرکاری بیان میں ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی اور مضبوط حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں جہاد اور مزاحمت کے محور مرکزی کردار ہے۔
بیان میں امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے مقابلے میں ایران کی حمایت کا اعادہ کیا گیا اور غزہ، لبنان اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔
حکومت نے اپنے بیان میں مقدس مقامات کے احترام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرے، جن میں ظالم قوتوں کے خلاف اللہ کی راہ میں جدوجہد بھی شامل ہے۔
دارالحکومت صنعاء میں قائم حکومت کے سربراہ محمد مفتاح نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ہمارے خطے میں فوج اور عسکری ساز و سامان بھیجنا نہ امت مسلمہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی خطے کے کسی فریق کے حق میں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی داخلی یا خارجی فریق کو ہمارے ملک کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے۔
محمد مفتاح نے مزید کہا کہ بہتر ہوگا کہ سعودی حکام کشیدگی کم کرنے کی راہ اختیار کریں تاکہ بالآخر حملوں کا خاتمہ، محاصرے کا اٹھایا جانا، طے شدہ روڈ میپ پر عمل درآمد، عوام کی تنخواہوں کی ادائیگی اور ان کے قانونی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔
