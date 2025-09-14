  1. دنیا
14 ستمبر، 2025، 5:53 PM

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

برازیل کے دارالحکومت میں منعقدہ ایک عظیم الشان بین الاقوامی اجلاس میں درجنوں سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے ایران، ونزوئیلا، فلسطین اور لبنان کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یہ اجلاس ساؤ پاؤلو اکیڈمی آف سائنسز میں ہوا، جس میں برازیل، ونزوئیلا، چلی اور کیوبا سمیت 50 سے زائد ممالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز اسرائیلی جارحیت کے دوران ایران کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے سے کیا گیا۔

شرکاء نے ایران، ونزوئیلا، یمن اور کیوبا پر عائد یکطرفہ پابندیوں کو ’’انسانیت کے خلاف جرم‘‘ قرار دیا اور فلسطینی عوام کی آزادی کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کی۔

اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت پوری دنیا کے آزادی پسند عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔

نمائندوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشرق وسطیٰ اور لاطینی امریکا میں بدامنی اور عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کیوبا و ونزوئیلا پر سے محاصرے کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔

یہ اجلاس براعظم امریکا اور ایشیا میں مزاحمتی تحریکوں اور آزادی پسند قوتوں کے بڑھتے ہوئے تعاون اور اتحاد کی علامت قرار دیا گیا۔

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان

News ID 1935348

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو