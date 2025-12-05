بھارت اور روس کا 2030 تک وسیع اقتصادی تعاون کا منصوبہ  

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ روس اور بھارت نے 2030 تک اقتصادی تعاون کے منصوبے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینا ہے۔
مودی نے زور دیا کہ اس ملاقات میں جامع تعاون پر غور کرنے کا موقع ملا۔ ہم نے مختلف شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنانے اور انہیں مزید مضبوط کرنے پر بات چیت کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ مذاکرات میں عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مودی نے اس موقع پر بھارت کے امن کے عزم اور یوکرین تنازع کے حل کی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خطرے کے خلاف مشترکہ جدوجہد اور مختلف شعبوں میں مضبوط تعاون کے تسلسل پر بھی تاکید کی۔
