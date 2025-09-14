https://ur.mehrnews.com/news/1935351/ 14 ستمبر، 2025، 6:22 PM News ID 1935351 ویڈیو ویڈیو 14 ستمبر، 2025، 6:22 PM ایرانی صوبہ قزوین میں 100 جہیز پیکجز مستحقین میں تقسیم صوبہ قزوین میں بسیج سازندگی تنظیم کی کاوشوں سے 100 جہیز کے سیٹ مستحق جوڑوں میں تقسیم کیے گئے۔ دانلوڈ 127 MB News ID 1935351 کپی شد مطالب مرتبط طوفان الاقصی نے نتن یاہو کا اصلی چہرہ بے نقاب کردیا، اسرائیل مزید منفور ہوگیا، جنرل رمضان برازیل میں بین الاقوامی اجلاس، ایران، ونزوئیلا اور فلسطین کی بھرپور حمایت کا اعلان او آئی سی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس دوحہ میں شروع لیبلز قزوین قزین ایران جہیز شادی
