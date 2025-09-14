  1. ویڈیو
14 ستمبر، 2025، 6:22 PM

ایرانی صوبہ قزوین میں 100 جہیز پیکجز مستحقین میں تقسیم

ایرانی صوبہ قزوین میں 100 جہیز پیکجز مستحقین میں تقسیم

صوبہ قزوین میں بسیج سازندگی تنظیم کی کاوشوں سے 100 جہیز کے سیٹ مستحق جوڑوں میں تقسیم کیے گئے۔

دانلوڈ 127 MB

News ID 1935351

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha