ورلڈ انڈر21 تائیکوانڈو چیمپئن شپ، ایرانی کھلاڑی کا گولڈ میڈل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نوجوان کھلاڑی امیر رضا غلامی نے کینیا کے شہر نیروبی میں جاری ورلڈ انڈر–21 تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔
غلامی نے مردوں کے −80 کلوگرام فائنل میں اسپین کے میکل فرنینڈز گارسیا کو 2-0 سے شکست دی۔ جبکہ ستی محمدی نے خواتین 57 کلوگرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس سے قبل ایران کے ابوالفضل زندی نے مردوں کے 58 کلوگرام میں گولڈ میڈل اور امیر محمد اشرفی نے مردوں کے +87 کلوگرام میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
یاد رہے کہ ورلڈ انڈر–21 تائیکوانڈو چیمپئن شپ ہے جو 3 سے 6 دسمبر تک کینیا کے موی انٹرنیشنل اسپورٹس سینٹر، کاسارانی میں منعقد ہو رہا ہے۔
