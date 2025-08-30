ایرانی سیکورٹی فورسز کی کارروائی، مشہد میں تخریب کاری کا منصوبہ ناکام، موساد کے ایجنٹ گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی سیکورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملک میں تخریب کاری کی صہیونی سازش ناکام بنادی۔
تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے مشرقی صوبہ خراسان رضوی میں ایک بڑی کارروائی کے دوران اسرائیلی خفیہ ادارے موساد سے وابستہ دہشت گرد گروہ کے 8 ایجنٹ گرفتار جبکہ بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، بم تیار کرنے کے آلات، لانچر کے پرزے اور بارودی مواد برآمد کیے گئے۔
دفاعی ذرائع کے مطابق، گرفتار شدہ عناصر حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران حساس اور اسٹریٹجک تنصیبات کے ساتھ ساتھ ممتاز فوجی شخصیات کی خفیہ معلومات موساد کو فراہم کر رہے تھے۔
علاوہ ازیں گرفتار ہونے والے دہشت گرد ریاستی و عسکری حکام پر حملوں اور مقدس شہر مشہد میں اہم مراکز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنارہے تھے۔
