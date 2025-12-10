ایرانی سیکورٹی فورسز کی خلیج فارس میں اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خلیج فارس کے نیلگوں پانیوں میں اسلامی جمہوری ایران کی بحری سرحدوں کے تحفظ کے دوران سپاہ پاسداران کی بحریہ نے اسمگل شدہ ایندھن لے جانے والے ایک بحری جہاز کو ضبط کر لیا۔
تفصیلات کے مطابق بحریہ کے جوانوں نے مسلسل نگرانی کے ذریعے سوازی لینڈ کے پرچم بردار ایک جہاز کی نشاندہی کی، جو ایران سے اسمگل کیا گیا ایندھن لے جا رہا تھا۔
سیکورٹی فورسز نے عدالتی حکم کے بعد جہاز کو تحویل میں لے کر صوبہ بوشہر کے ساحل پر منتقل کر دیا۔
کمانڈر سردار حیدر ہنریان مجرد نے اس حوالے سے کہا کہ ضبط کیے گئے جہاز میں 3 لاکھ 50 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایندھن موجود تھا، جسے عدالتی حکم کے تحت واپس ملک منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایندھن اس وقت بوشہر میں آئل ریفائننگ اور پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم کی کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ اس کارروائی کے دوران جہاز کے عملے 13 اراکین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن کا تعلق بھارت اور ایک ہمسایہ ملک سے ہے۔
حکام کے مطابق واقعے کی مزید قانونی کارروائی جاری ہے، جبکہ بحری سرحدوں کی حفاظت اور ایندھن کی اسمگلنگ کے خلاف نگرانی مزید سخت کردی گئی ہے۔
