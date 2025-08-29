بے شرمی کی انتہا، بحرین نے صہیونی حکومت کی کامیابی کی آرزو کا اظہار کیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بحرین نے اسرائیل کے نئے سفیر کا خیرمقدم کیا ہے جب صہیونی حکومت غزہ کے رہائشیوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق 62 ہزار سے زائد فلسطینی غزہ کی پٹی میں صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہوچکے ہیں، اور فوجی جارحیت کے ساتھ ساتھ قحط اور بھوک بھی وہاں کے باشندوں کی جانیں لے رہی ہیں۔ ایسے حالات میں بحرین نے تل ابیب کے نئے سفیر کو قبول کیا ہے۔
بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے صہیونی سفیر شموئیل ریوال سے سفارتی اسناد وصول کیا۔
اس موقع پر الزیانی نے نئے اسرائیلی سفیر کے لیے کامیابی کی دعا کی اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے کوششوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔
یاد رہے کہ غزہ میں فلسطینیوں پر سفاکانہ جارحیت کی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صرف چند روز پہلے برازیل نے اسرائیل کے نئے سفیر کی تقرری کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا۔
