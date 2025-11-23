ٹرمپ کا ڈیموکریٹک ارکان کانگریس پر سخت حملہ، 6 ارکان کی گرفتاری کا مطالبہ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پیغام میں، جو انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کیا، کانگریس کے چھ ڈیموکریٹک ارکان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان ارکان نے فوجی اور انٹیلی جنس اہلکاروں سے کہا تھا کہ وہ غیرقانونی احکامات پر عمل نہ کریں۔ ٹرمپ نے لکھا کہ یہ افراد ابھی جیل میں ہونے چاہئیں۔
ٹرمپ نے ان بیانات کو بغاوت کی دعوت اور سنگین جرم قرار دیا اور کہا کہ اس کی کوئی دوسری تعبیر ممکن نہیں۔
یہ ردعمل ایک ویڈیو سے متعلق ہے جس میں سینیٹر الیسا اسلاٹکن اور پانچ دیگر ڈیموکریٹک ارکان نے زور دیا کہ امریکی آئین کو لاحق خطرات صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بھی ہیں، اور اہلکار غیرقانونی احکامات کو رد کر سکتے ہیں۔
ویڈیو میں شامل دیگر ارکان میں کرس ڈلوزیو، میگی گوڈلانڈر، جیسن کرو، کریسی ہولاہان اور سینیٹر مارک کیلی شامل ہیں، جنہیں امریکی بحریہ، فوج، فضائیہ یا سی آئی اے میں خدمات کا تجربہ ہے۔
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ بہت سے ممتاز قانون دان بھی اس کے مؤقف سے متفق ہیں اور ان ارکان کا رویہ خیانت اور سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔
