ایران، دہدشت میں 7,000 سال پرانا گاؤں دریافت

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، ایران کے شہر دہدشت میں محکمہ آثار قدیمہ سربراہ نے اعلان کیا کہ بلادشاپور کے تاریخی شہر میں ایک 7,000 سال پرانا گاؤں دریافت ہوا ہے۔
ذبیح اللہ اللہ مسعودی نیا نے بتایا کہ دھدشت کے تاریخی علاقے کے مرکز میں 5ویں اور 6ویں ہزارہ قبل مسیح کے آثار ملے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخی شہر دھدشت میں کسی قسم کی باقاعدہ کھدائی یا تحقیقی کام نہیں ہوا تھا۔ حالیہ کھدائی اس علاقے میں پہلی تحقیقی سرگرمی ہے۔ سرکاری اجازت کے بعد ٹیسٹ کے طور پر چند مرتبہ کھدائی کی گئی۔
مسعودی نیا نے وضاحت کی کہ بالائی تہوں میں قرون وسطی اور اسلامی دور کے آثار ملے، لیکن ان تہوں کو ہٹانے کے بعد حیران کن قدیم آثار سامنے آئے جو ابتدائی مطالعات کے مطابق 5ویں ہزارہ قبل مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ دریافت دھدشت کی تاریخی اہمیت کو بہت بڑھاسکتی ہے۔ سطح پر اسلامی دور کے آخری صدیوں کے تعمیراتی آثار بھی نظر آتے ہیں، اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے سلجوقی اور صفوی دور کے ممکنہ ڈھانچوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک چھوٹا ورکشاپ قائم کیا۔ کھدائی کے دوران 5ویں اور 6ویں ہزارہ قبل مسیح کی مٹی کے برتن اور ثقافتی مواد بھی دریافت ہوا۔
مسعودی نیا نے ایک دلچسپ دریافت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گرم پتھروں کے ٹکڑے اس دور کے لوگوں کی مخصوص ٹیکنالوجی ظاہر کرتے ہیں، جن سے وہ دودھ یا پانی جیسے مائعات کو گرم کرتے تھے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کھدائی کے دوران تاریخی مقام کی مرکزی ترتیب بہتر طور پر معلوم ہوئی، اور موجودہ سڑکیں، مکانات اور گلیاں زیادہ تر قدیم چوٹی کے اوپر واقع ہیں۔ تحقیق کے دوران شہر کے شمالی حصے میں قنات کے پانی پہنچانے کے نظام کی باقیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔
