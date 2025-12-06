اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں پانچ قراردادیں منظور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین سے متعلق پانچ قراردادیں بھاری اکثریت سے منظور کر لیں۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے مطابق، پناہ گزینوں کی امداد سے متعلق قرارداد کو 151 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، 10 نے مخالفت کی اور 14 نے غیر حاضری اختیار کی۔
دوسری قرارداد، جو فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ UNRWA کی سرگرمیوں میں مزید تین سال کی توسیع سے متعلق تھی، 145 ووٹوں سے منظور ہوئی، 10 نے مخالفت کی اور 18 نے غیر حاضری اختیار کی۔
تیسری قرارداد، جو فلسطینی پناہ گزینوں کی جائیداد اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے متعلق تھی، 157 ممالک کی حمایت سے منظور ہوئی، 10 نے مخالفت کی اور 9 نے غیر حاضری اختیار کی۔
چوتھی قرارداد، جو اسرائیلی اقدامات اور زیر قبضہ علاقوں میں فلسطینیوں اور دیگر عربوں کے انسانی حقوق پر اثرات کی تحقیقات کرنے والی خصوصی کمیٹی سے متعلق تھی، 88 ووٹوں سے منظور ہوئی، 19 نے مخالفت کی اور 64 نے غیر حاضری اختیار کی۔
پانچویں قرارداد، جس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں بشمول القدس اور مقبوضہ شامی گولان میں اسرائیلی بستیوں کی سرگرمیوں کی مذمت کی گئی، 146 ووٹوں سے منظور ہوئی، 13 نے مخالفت کی اور 17 نے غیر حاضری اختیار کی۔
فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے رکن ممالک کی وسیع حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ عالمی یکجہتی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر پناہ گزینوں کے مسائل کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حمایت اس وقت زیادہ اہم ہے جب غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینی اسرائیلی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں۔
