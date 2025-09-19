اقوام متحدہ، امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد دوبارہ ویٹو کردی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد پیش کی گئی تاہم امریکہ نے ایک بار پھر قرارداد کو ویٹو کردیا، جس کے بعد جنگ بندی کے حق میں پیش کیا گیا مسودہ منظور نہ ہوسکا۔
امریکی نمائندے نے اسرائیل کے بجائے حماس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ قرارداد بنیادی طور پر غلط بنیادوں پر تھی۔
روس سمیت مختلف ممالک نے امریکی موقف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ الجزائر کے نمائندے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے غزہ کے عوام! ہمیں معاف کریں، سلامتی کونسل معصوموں کا دفاع کرنے میں ناکام رہی۔
دوسری جانب ڈنمارک نے کہا کہ غزہ میں قحطی ایک حقیقت ہے، ہم فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈنمارک کے نمائندے نے مزید کہا کہ کئی ممالک کی جانب سے مطالبہ ہے کہ امداد بلا رکاوٹ غزہ پہنچائی جائے اور تمام یرغمالی رہا کیے جائیں۔
روسی نمائندے نے امریکا کے اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد غزہ کی تباہی روک سکتی تھی لیکن واشنگٹن نے اسے ویٹو کردیا۔ سلامتی کونسل کی بے عملی انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔
برطانوی نمائندے نے اسرائیل پر زور دیا کہ خونریزی بند کریں اور انسانی امداد کے راستے کھولیں۔
فلسطینی اتھارٹی نے بھی امریکہ کے ویٹو پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی رکاوٹ صہیونی غاصب حکومت کو مزید مظالم پر اُکسائے گی۔
