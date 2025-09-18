  1. دنیا
18 ستمبر، 2025، 11:11 PM

ایران کے میزائل حملے، 50 کروڑ مالیت کے امریکی جدید ترین میزائل تباہ

اسرائیل پر ایرانی حملوں کے نتیجے میں 50 کروڑ ڈالر مالیت کے امریکی میزائل تباہ ہوگئے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پینٹاگون کی دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے دوران امریکہ کے جدید ترین دفاعی میزائل سسٹم کو بھاری نقصان پہنچا۔

رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے تقریباً 500 ملین ڈالر مالیت کے میزائل داغے، جو ناکام ہوگئے۔

صہیونی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے امریکی میڈیا دی وار زون اور بزنس انسائیڈر کے حوالے سے لکھا ہے کہ پینٹاگون نے ہنگامی طور پر 498.265 ملین ڈالر کے اضافی بجٹ کی درخواست دی ہے تاکہ اسرائیل کے لیے استعمال کیے گئے ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس (THAAD) میزائلوں کی جگہ نئے میزائل خریدے جاسکیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جون میں ایران پر صہیونی حکومت کے 12 روزہ حملے کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے 100 سے 150 میزائل داغے تھے۔

