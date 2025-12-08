ایران-برازیل اعلی سفارت کاروں کی ملاقات؛ باہمی تعلقات اور بین الاقوامی امور پر گفتگو  

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیرِ خارجہ برائے بین الاقوامی امور کاظم غریبآبادی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے برازیل کے سفیر سے ملاقات کی ہے اور اس موقع پر دونوں ممالک کے تعلقات کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں وسیع موضوعات پر گفتگو کی گئی، جن میں ایران اور برازیل کے درمیان دوطرفہ اور بین الاقوامی تعاون کے مختلف شعبے شامل تھے۔
غریبآبادی نے مزید کہا کہ ایران-برازیل تعلقات میں نمایاں ترقی کی گنجائش موجود ہے، جسے دونوں ممالک کے متعلقہ حکام کی مسلسل کوششوں اور اقدامات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔
