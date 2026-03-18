ایرانی بحریہ کا جوابی وار؛ امریکی ایئرکرافٹ کریئر آبراهام لینکلن مزید دور جانے پر مجبور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ نے ایک بڑے میزائل آپریشن کے دوران امریکی ایئرکرافٹ کریئر آبراهام لینکلن کو علاقے سے پسپا کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق نیوی نے ساحل سے سمندر تک داغے گئے طاقتور میزائلوں سے امریکی بیڑے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مذکورہ جنگی جہاز کو علاقہ چھوڑنا پڑا۔
ایرانی آرمی کے بیان کے مطابق یہ کارروائی امریکا کے مجرمانہ اقدامات کے جواب میں انجام دی گئی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایرانی ڈسٹرائر دنا کے ۸۴ شہداء کی تشییع جنازہ جاری تھی۔
