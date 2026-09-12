اسکاٹ لینڈ اور جرمنی میں فلسطین کی حمایت میں وسیع مظاہرے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسکاٹ لینڈ اور جرمنی کے شہر ہانوفر میں فلسطینی عوام کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے، جن میں شرکا نے فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔
تفصیلات کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے مختلف علاقوں میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں بڑے احتجاجی مظاہرے کیے۔
جرمنی کے شہر ہانوفر میں بھی شہریوں نے ایک بڑے مظاہرے کا انعقاد کیا اور فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔
مظاہرین نے مختلف نعرے لگاتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی۔
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