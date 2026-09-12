امریکہ کے بغیر غاصب اسرائیلی فوج بہت کم وقت میں ڈھیر ہو جائے گی، جنرل وحیدی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل احمد وحیدی نے حالیہ جنگ کے محاذوں کی تازہ ترین صورتِ حال کا جائزہ لینے کے لیے بری فوج کے کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس میں شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے حالیہ جنگ کے شہداء، بالخصوص ایرانی طاقتور فوج کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ اور دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں ہماری سب سے بڑی کامیابی قومی اتحاد اور یکجہتی رہی ہے۔ فوجی شعبے میں بھی دیگر شعبوں کی طرح مسلح اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے درمیان بے مثال اتحاد اور اطلاعاتی و آپریشنز سطح پر غیر معمولی ہم آہنگی دیکھنے میں آئی، جو فتح کے اہم عوامل میں شامل ہے۔
سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف نے حالیہ دو جنگوں میں ایرانی فوج کے کردار کے بارے میں کہا کہ فوج کے کمانڈروں اور اہلکاروں کا جذبۂ شجاعت اور وطن دوستی، ایران کی تاریخ میں مردانگی اور قربانی کے روشن ابواب رقم کر گیا۔ انقلابی فوج نے جنگ کے دوران جدت سے اقدامات کر کے انقلابی انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور سپاہ نے دو بڑی امریکہ مخالف قوتوں کے طور پر دہشت گرد طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا۔
جنرل وحیدی نے ایرانی فوج کے جوانوں کی بہادری کو سراہتے ہوئے مزید کہا کہ امریکی ایرانی عوام کے ایمان اور غیرت کی مضبوط دیوار سے ٹکرا چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے رویوں اور فیصلوں میں بے بسی اور شکست نمایاں ہے۔ ٹرمپ کامیابی کا تاثر پیدا کرنے کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکہ اور صیہونی حکومت کی انٹیلی جنس اور فوجی اداروں نے امریکی سیاسی حکام کو ایران کی فوجی صلاحیتوں اور اس کی مشکلات برداشت کرنے کی قوت کے بارے میں گمراہ کیا اور آج بھی امریکی سیاسی حکام اپنی شکستوں پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی صلاحیت دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ حالیہ جنگ میں دشمن نے ایرانی فوج کی صلاحیت کے بارے میں اپنے غلط اندازوں کو عملی میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایران کی حقیقی فوجی صلاحیتیں میدانِ جنگ میں سامنے آگئیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی حمایت کے بغیر غاصب صیہونی فوج بہت ہی کم وقت میں ڈھیر ہو جائے گی۔
میجر جنرل حاتمی: فوج اور سپاہ کا اتحاد ملک کے لیے فولادی ڈھال ہے
ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی گزشتہ چار دہائیوں سے زائد عرصے میں ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی طاقت، سلامتی اور دفاعی بازدارندگی کے بنیادی ستونوں میں سے ایک رہی ہے اور آج بھی اپنے ایمان، تجربے اور تزویراتی صلاحیتوں کے بل بوتے پر ملک کی آزادی اور سلامتی کے دفاع کی پہلی صف میں مضبوطی سے کھڑی ہے۔
انہوں نے کہا کہ استکباری محاذ کی سپاہ کے خلاف مسلسل دشمنی اس ادارے کے قومی اقتدار اور سلامتی کے تحفظ میں فیصلہ کن کردار کا واضح ثبوت ہے۔ دشمن بخوبی جانتا ہے کہ سپاہ ایرانی قوم کی قوتِ دفاع اور ارادے کی علامت اور دشمن کے مقاصد کے حصول کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔
انہوں نے سپاہ کے اہم شہید کمانڈروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ سپاہ پاسداران، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ساتھ تعاون اور باہمی ہم آہنگی کے ذریعے، اپنے مؤمن اور فداکار انسانی سرمائے پر انحصار کرتے ہوئے ہر قسم کی دھمکی اور جارحیت کے مقابلے میں ایک مضبوط رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور یہی امر آج دشمن کو مایوس کر چکا ہے۔
جنرل حاتمی نے کہا کہ انقلابِ اسلامی کی کامیابی کے آغاز ہی سے دشمنوں کی خواہش رہی ہے کہ ایرانی قوم اپنے جائز مطالبات سے دستبردار ہو جائے، لیکن ہماری قوم نے مشکلات اور اخراجات برداشت کرتے ہوئے اور بڑی تعداد میں شہداء پیش کرکے دشمنوں کے مقابل ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔
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