تہران اور ماسکو کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کا مشترکہ عزم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ مہدی سبحانی نے روسی وزارت خارجہ کے ایشیائی امور کے نائب وزیر آندرے رودینکو سے ملاقات کی اور دوطرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں روس میں تعینات ایرانی سفیر بھی موجود تھے۔ فریقین نے دونوں ممالک کے دوطرفہ تعلقات اور بڑے مشترکہ منصوبوں کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا، جن میں رشت آستارا ریلوے منصوبہ بھی شامل ہے۔
ایرانی اور روسی حکام نے جامع اسٹریٹجک معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے سفارت خانوں کی کارکردگی اور انہیں درپیش مسائل کے حل کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
مہدی سبحانی نے اس سے قبل روسی نائب وزیر خارجہ میخائل گالوزین سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں مشترکہ مفادات کے حامل ممالک اور خطے کی صورتحال کے ساتھ ساتھ دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
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