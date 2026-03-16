ایران پر امریکی_صہیونی جارحیت کے خلاف اسپین میں مظاہرے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسپین کے شہروں میڈرڈ سے لے کر بارسلونا اور بلباؤ تک ہزاروں افراد نے "جنگ نہیں" کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں کا رخ کیا اور ایران اور غزہ کے خلاف فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی اور ان حملوں کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔
میڈرڈ میں مظاہرین "جنگ نہیں"، "یہاں کون فیصلہ کرتا ہے؟ ایرانی عوام" اور "ہر قوم، ہر میدان، ہم سب غزہ ہیں" جیسے نعروں کے ساتھ رینا سوفیا میوزیم کے سامنے جمع ہوئے۔ یہ میوزیم پیکاسو کے مشہور فن پارہ "گرنیکا" کا میزبان ہے، جسے جنگ کے خلاف عالمی علامت سمجھا جاتا ہے۔
بارسلونا میں، شدید بارش کے باوجود، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے چرچ کے سامنے جمع ہو کر ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ مغربی ایشیا میں جنگ روکی جانی چاہیے۔ غزہ کو نہ بھولیں۔ ہم نسل کشی کے خلاف ہیں۔
