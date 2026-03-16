  1. دنیا
16 مارچ، 2026، 2:24 PM

اسرائیلی ائیرڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کے ذخائر ختم ہونے والے ہیں، امریکی عہدیدار

ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ تل ابیب نے واشنگٹن کو آگاہ کیا ہے کہ اس کے دفاعی سسٹم کے میزائلوں کے ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک امریکی عہدیدار نے موقر امریکی ویب سائٹ "Semafor" کو بتایا کہ تل ابیب نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ اس کے میزائل شکن ذخائر، جو بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔

اس امریکی عہدیدار نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ کئی مہینوں سے اسرائیل کی میزائل دفاعی صلاحیت میں کمی سے آگاہ تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا واشنگٹن اپنے میزائل شکن ذخائر مقبوضہ علاقوں میں منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

اس سلسلے میں، امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ نے زور دیا کہ ایران دانستہ طور پر امریکی فضائی دفاعی نظام اور میزائل ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

واضح رہے امریکہ سالانہ بہت کم اور محدود تعداد میں دفاعی میزائل بنا سکتا ہے، جو ایک ممکنہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔

News ID 1938541

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو