اسرائیلی ائیرڈیفنس سسٹم کے میزائلوں کے ذخائر ختم ہونے والے ہیں، امریکی عہدیدار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک امریکی عہدیدار نے موقر امریکی ویب سائٹ "Semafor" کو بتایا کہ تل ابیب نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ اس کے میزائل شکن ذخائر، جو بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔
اس امریکی عہدیدار نے اتوار کے روز کہا کہ امریکہ کئی مہینوں سے اسرائیل کی میزائل دفاعی صلاحیت میں کمی سے آگاہ تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا واشنگٹن اپنے میزائل شکن ذخائر مقبوضہ علاقوں میں منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اس سلسلے میں، امریکی خبر رساں ایجنسی بلومبرگ نے زور دیا کہ ایران دانستہ طور پر امریکی فضائی دفاعی نظام اور میزائل ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
واضح رہے امریکہ سالانہ بہت کم اور محدود تعداد میں دفاعی میزائل بنا سکتا ہے، جو ایک ممکنہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔
