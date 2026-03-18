ٹرمپ دہشت گرد اور مجرم ہیں جبکہ وائٹ ہاؤس دہشت گرد تنظیم ہے، مشہور امریکی اداکار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نامور ہالی ووڈ اداکار مورگن فری مین نے اپنے ایک حالیہ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو دہشت گرد، نسل پرست، جھوٹا اور مجرم قرار دیا۔
فری مین نے واضح کیا کہ ٹرمپ میرے صدر نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔
اس سے قبل، جرمن صحافی اور سابق رکن پارلیمنٹ یورگن ٹوڈنہوفر نے بھی جرمن چانسلر کی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی حمایت پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے چانسلر سے اپیل کی کہ وہ قاتلوں کے ساتھ ساز باز بند کریں اور انہیں اسلحہ کی فراہمی روک دیں۔
ٹوڈنہوفر نے ایکس پر لکھا کہ جرمن سیاستدان مسٹر فریڈرش مرٹز کو امریکہ کو ایران پر غیر قانونی حملے کے لیے رامشتاین فوجی اڈے استعمال کرنے سے روکنا چاہیے اور تل ابیب اور واشنگٹن کو اسلحہ کی فراہمی بند کرنی چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا: دو بدنام زمانہ جنگی مجرم دنیا کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم آپ کے جرم اور جارحیت میں شریک نہیں ہیں۔
