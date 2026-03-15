حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی مراکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے جاری کردہ بیانات کے مطابق، مزاحمتی فورسز نے اسرائیلی افواج کے متعدد ٹھکانوں اور جمع شدہ فوجیوں کے مراکز پر شدید حملے کیے ہیں۔
سب سے زبردست جھڑپیں الخیام کے سرحدی علاقے میں ہوئیں، جہاں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے مشین گنوں اور راکٹ لانچرز کے ذریعے اسرائیلی فوج کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی لڑی۔
رپورٹ کے مطابق، الخیام کے حراستی مرکز کے اطراف میں بھی دشمن کے فوجی دستوں کی جگہوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
ایک دوسری کارروائی میں، الطیبه کے قریب حزب اللہ کے نشانہ بازوں نے ان اسرائیلی فوجیوں کو مارا جو ایک تباہ شدہ ٹینک کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔
اسی دوران، العدیسہ کے علاقے میں بھی ایک اسرائیلی پیادہ دستہ، جو تَلّ العُویضه کی جانب بڑھ رہا تھا، ایک گائیڈڈ میزائل کے حملے میں نشانہ بنا جس کے نتیجے میں یقینی طور پر جانی نقصان ہوا۔
حزب اللہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع کو المطله، تَلّ الخَزان اور دو مرتبہ مسلسل بوابه فاطمه کے علاقوں میں شدید راکٹ حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔
مزاحمتی فورس کے میزائل یونٹ نے اسرائیلی آرٹلری کے ٹھکانوں کو دیشون کے اسرائیلی بستی میں ہدف بنایا۔
ان وسیع حملوں کے نتیجے میں، اسرائیلی داخلی محاذ کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ متعدد شمالی بستیوں میں مسلسل خطرے کے سائرن بجنے لگے۔
