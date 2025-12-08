  1. دنیا
8 دسمبر، 2025، 9:52 AM

غزہ جنگ کا شدید ذہنی دباؤ، ایک اور اسرائیلی فوجی نے زندگی کا خاتمہ کرلیا

غزہ میں جاری دو سالہ جنگ میں شامل ایک اور غاصب اسرائیلی فوجی نے خودکشی کرلی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، رافیل بارزانی نامی فوجی غزہ میں جاری جارحیت میں حصہ لیتا رہا اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔

رپورٹس کے مطابق بارزانی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر (PTSD) میں مبتلا تھا، جو جنگی صدمات کے باعث پیدا ہونے والی ذہنی کیفیت ہے۔

