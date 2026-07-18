اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا آخری سانس تک دفاع کریں گے، عباس عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صوبہ ہرمزگان کے شہر بندر خمیر میں تین شہریوں کی شہادت پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا آخری سانس تک بھرپور دفاع کرے گا۔
عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ بندر خمیر کے پل سے گزرتے ہوئے تین دیہاتی شہید ہوئے، جو مکمل طور پر بے گناہ تھے، اور ان کا خون ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا وطن ہے، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک، اور ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا اپنی آخری سانس تک دفاع کریں گے۔
ایران کی وزارت صحت کے مطابق، حالیہ امریکی حملوں میں اب تک 38 افراد شہید جبکہ 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
ایرانی حکام کے مطابق، ہرمزگان صوبے میں گزشتہ شب اور جمعہ کی صبح ہونے والے امریکی حملوں میں کم از کم 8 شہری جاں بحق اور 19 زخمی ہوئے، جبکہ 6 پل اور نقل و حمل کا دیگر بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ ہوا۔
حکام کا کہنا ہے کہ بندر عباس-لار شاہراہ پر ایک پل کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایک گاڑی نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد شہید اور 9 زخمی ہوئے۔
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