خطے میں امریکیوں کے لیے تابوت بھی فوجی سازوسامان کا حصہ بن چکے ہیں، ایرانی سینئر کمانڈر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈکوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اب یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ خطے میں ان کے فوجی سازوسامان کا حصہ تابوت بھی بن چکے ہیں۔
جمعرات کی شب جاری اپنے پیغام میں جنرل عبداللہی نے کہا کہ امریکیوں اور ان کے اتحادیوں نے آج دل کی گہرائیوں سے یہ حقیقت جان لی ہے کہ خطے میں ان کے سازوسامان کا ایک حصہ ان کے تابوت بھی ہیں۔
انہوں نے شہید رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے اس بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "حملہ کرکے فرار ہو جانے کا دور ختم ہو چکا ہے" اور اب جارحیت کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔
میجر جنرل علی عبداللہی نے ایک بار پھر امریکہ، اسرائیل اور ان کے علاقائی اتحادیوں کو کسی بھی نئی مہم جوئی سے خبردار کیا۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی اور اس کے اتحادی عناصر خود جارح قوتوں کے لیے بڑھتی ہوئی قیمت اور نقصان کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ ایرانی قوم اور محور مزاحمت کی ثابت قدمی نے اس حقیقت کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔
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