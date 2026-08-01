8 سعودی تیل بردار جہازوں کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے ہفتے کی علی الصبح کہا ہے کہ یمن نے آٹھ سعودی تیل بردار جہازوں کو اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔
یحییٰ سریع نے اپنے بیان میں کہا کہ یمنی مسلح افواج سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھیں گی اور جہاں بھی ممکن ہوا سعودی جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔
انہوں نے یمنی عوام کو یقین دلایا کہ ملک کی مسلح افواج محاصرے کے خاتمے اور اپنے تمام حقوق کے حصول کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گی۔
یاد رہے کہ یمن نے اس سے قبل سعودی عرب کی جانب سے صنعاء ایئرپورٹ کے محاصرے کے جواب میں "محاصرے کے بدلے محاصرہ" کی پالیسی کے تحت ریاض کے خلاف بحری محاصرے کا اعلان کیا تھا۔
دوسری جانب سعودی وزارت دفاع نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں مسلح افواج کے سربراہان، برادر و دوست ممالک کے نمائندوں اور یورپی یونین کے وفود کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں کثیرالملکی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کی تجویز پر غور کیا گیا۔
سعودی وزارت دفاع کے مطابق اجلاس میں شریک 14 ممالک، جن میں سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر، اردن، مستعفی یمنی حکومت، بنگلہ دیش، نائجیریا، سوڈان، جبوتی اور صومالیہ شامل ہیں، نے مشترکہ بیان کے ذریعے مجوزہ بحری دفاعی اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا۔
بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اس اقدام کا مقصد سمندری سلامتی کو مضبوط بنانا، بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنانا اور عالمی تجارت و بحری نقل و حمل کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔
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