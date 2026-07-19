جارحیت کا تباہ کن جواب دیا جائے گا، جنرل عبداللہی کی امریکہ کو وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر اور خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کے سربراہ جنرل علی عبداللہی نے امریکہ کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت، طاقت کے استعمال یا مداخلت کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق جنرل عبداللہی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای کی ہدایات کو اپنی ترجیح بنائیں گی اور انقلاب کے اصولوں، قومی اتحاد اور ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ مسلح افواج، عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ایران کے قومی مفادات کے تحفظ کی بنیاد ہے، اسی لیے اس یکجہتی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ ملک کے دفاع اور عوام کے حقوق کا مؤثر انداز میں تحفظ کیا جا سکے۔
جنرل عبداللہی نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت، دھونس، بالادستی قائم کرنے کی کوشش یا حملہ کیا گیا تو ایرانی مسلح افواج اس کا سخت اور تباہ کن جواب دیں گی، جس کی قیمت ماضی کی جنگوں سے بھی زیادہ بھاری ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ایران کی دفاعی طاقت نہ صرف ملک کے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں امن و استحکام کی ضامن ہے بلکہ یہ حکومت کو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے مؤثر انداز میں کام کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔
اپنے پیغام میں جنرل عبداللہی نے مزید کہا کہ دشمن عسکری میدان میں مسلسل ناکامیوں کے بعد اب ایرانی عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم قومی اتحاد اور داخلی یکجہتی ہی ایسی سازشوں کو ناکام بنا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کے اتحاد، مسلح افواج کی تیاری اور سپریم لیڈر کی قیادت میں ملک کی خودمختاری، قومی سلامتی اور انقلاب کے اہداف کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھا جائے گا۔
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