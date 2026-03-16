دشمن کے پاس ایران کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، میجر جنرل عبداللہی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈز کے کمانڈر میجر جنرل سید علی عبداللہی نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ اور کہا کہ آپ کی دشمن شکن، بہادرانہ اور بامعنی عوامی اجتماعات اور جارح امریکی اور صہیونی دشمنوں کے خلاف آپ کی بے مثال مزاحمت، مسلح افواج اور مجاہدین اسلام کی ذمہ داریوں کو مزید سخت کر دیتی ہے، کہ وہ بزدل دشمن کو جلد از جلد شکست قبول کرنے پر مجبور کرے۔
انہوں نے خطے کے ممالک کو خبردار کیا کہ امریکہ آپ کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے گا، کیونکہ دنیا میں اس ملک کی موجودگی اب تک صرف عدم استحکام اور عدم تحفظ کا باعث بنی ہے۔
سرلشکر عبداللہی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے اصولی موقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ماضی میں بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم جنگ شروع کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کسی دشمن کی طرف سے کسی بھی سطح پر جارحیت کی گئی تو ہم ہی اس کا خاتمہ مقرر کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مسلح افواج، سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنہ ای کے احکامات کی پیروی اور خدا پر بھروسہ اور آپ عوام کی حمایت سے ملک کی جغرافیائی سیاسی اور عسکری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جارح دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
آخر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا: دشمن کے پاس ایران اور اس کے طاقتور، با بصیرت اور بہادر عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ ہم میدان کے فاتح ہوں گے۔
