سیرت امام سجاد (ع)؛ زوال پذیر معاشرے کی فکری و روحانی تعمیر نو کا جامع نمونہ

مہر خبررساں ایجنسی، ثقافتی ڈیسک: امام سجاد (علیہ السلام) کی سیرت کو درست طور پر سمجھنا امامت کے 250 سالہ دور کے ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ مرحلے کو سمجھنے کی کلید ہے۔ آپ کا دور وہ زمانہ تھا جب سانحہ کربلا کے بعد اسلام کی فکری اور روحانی بقا کو شدید خطرات لاحق تھے۔ حضرت امام سجاد (ع) کی امامت کا آغاز تاریخ اسلام کے سخت ترین اور دردناک ادوار میں ہوا۔ امام حسین (ع) کی شہادت کے بعد بظاہر پوری اسلامی دنیا بنی امیہ کے اقتدار میں آ چکی تھی۔ شدید سیاسی گھٹن، اخلاقی زوال کے فروغ اور خوف و ہراس کی فضا نے معاشرے کے فکری اور روحانی ڈھانچے کو کمزور کر دیا تھا۔
ایسے مشکل حالات میں امام سجاد (ع) نے خاموشی کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ایک دوراندیش دینی رہنما اور الہی سیاست دان کے طور پر اپنی ذمہ داری ادا کی۔ آپ نے اپنی جدوجہد کو تین بنیادی محوروں پر استوار کیا۔
پہلا محور اسلام کے حقیقی اصولوں اور معارف کا تحفظ تھا تاکہ جابر حکمرانوں کی فکری یلغار کے مقابلے میں دین کی اصل روح محفوظ رہ سکے۔
دوسرا محور فکری تربیت کے ذریعے ایسے افراد کی تیاری اور معاشرے کی معنوی زندگی کی بحالی تھا جو حق، معرفت اور اخلاقی اقدار کے علمبردار بن سکیں۔
تیسرا محور اہل بیت (ع) کے حقیقی مقام کی واضح وضاحت تھا تاکہ امت کے سامنے رسول اکرم (ص) کے حقیقی جانشینوں کی پہچان برقرار رہے۔
امام سجاد (ع) کی اس گہری اور ہمہ جہت جدوجہد کا بنیادی ذریعہ دعا اور تضرع تھا، جس کا عظیم ترین مظہر صحیفہ سجادیہ کی صورت میں سامنے آیا۔ صحیفہ سجادیہ کو اسلامی معارف کے بزرگان نے "اخت القرآن"، "انجیل اہل بیت" اور "زبور آل محمد" جیسے عظیم القاب سے یاد کیا ہے۔ یہ کتاب صرف انفرادی عبادت اور مناجات کا مجموعہ نہیں بلکہ معاشرہ سازی کا مکمل منشور، توحیدی اخلاق کا نظام نامہ اور فکری گمراہی و بے حسی سے نجات کا ایک اہم درس نامہ ہے۔
امام سجاد (ع) نے دعا کے ذریعے انسان کے اندر معرفت، بندگی، اخلاق اور اجتماعی ذمہ داری کا شعور پیدا کیا اور اسی راستے سے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا۔ آپ کی سیرت اس بات کی روشن مثال ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی فکری تربیت اور معنوی اصلاح کے ذریعے ایک امت کی روحانی زندگی کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔
امام سجاد (ع) کی حکمت عملی اور اموی جبر کے دور میں فکری و معنوی تعمیر نو
امام سجاد (ع) نے شدید سیاسی گھٹن کے ماحول میں صبر، دعا اور فکری تربیت کے ذریعے اسلامی معارف کے تحفظ کی بنیاد رکھی۔ آپ کی عظیم جدوجہد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد کے تاریخی حالات اور سیاسی و سماجی ماحول کا درست جائزہ لیا جائے۔ سن 61 ہجری کے بعد اسلامی دنیا خوف، مایوسی اور اخلاقی زوال کی شدید کیفیت سے دوچار تھی۔ کربلا کے بعد معاشرے میں ایسا ماحول پیدا ہوگیا تھا جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کمزور پڑ چکی تھی۔ توابین کی تحریک، جو امام حسین (ع) کی نصرت نہ کرنے کے احساس جرم کے نتیجے میں وجود میں آئی، سن 64 اور 65 ہجری میں سامنے آئی لیکن اموی حکومت کے شدید دباؤ کے باعث یہ تحریک بھی مکمل طور پر کچل دی گئی۔ اس واقعے نے واضح کر دیا کہ صرف جذباتی مزاحمت، گہری فکری بنیاد اور مضبوط تربیتی نظام کے بغیر، جابر حکومتوں کے مقابلے میں دیرپا کامیابی حاصل نہیں کرسکتی۔
اموی دور میں فکری گھٹن اور اخلاقی زوال
توابین اور دیگر مزاحمتی کوششوں کے خاتمے کے بعد اموی اقتدار یزید سے مروان اور پھر عبدالملک مروان تک منتقل ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب حکمران طبقہ حقیقی اسلامی تعلیمات کے اثرات کو ختم کرنے اور ہر اس شخصیت کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو امت کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس زمانے میں بہت سے علما اور محدثین یا تو خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے یا پھر حکمران دربار سے وابستہ ہو کر ان کے اقدامات کی توجیہ پیش کرنے لگے تھے۔ معاشرہ فکری بے حسی اور نظریاتی کمزوری کا شکار ہو چکا تھا۔ مکہ اور مدینہ، جو کبھی وحی، علم اور روحانیت کے مراکز تھے، اموی پالیسیوں کے نتیجے میں غفلت اور اخلاقی انحطاط کے مراکز بنتے جا رہے تھے۔ اسلامی اقدار کو جابر حکمرانوں کے مفادات کے لیے پامال کیا جا رہا تھا۔ ایسے تاریک دور میں، جب تاریخ اسلام میں شاید ہی کسی امام کو اتنی تنہائی اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، امام سجاد (ع) نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے حکیمانہ صبر کے ذریعے اسلامی معاشرے کی اندرونی تعمیر نو کی بنیاد رکھی۔
امام سجاد (ع) کی حکمت عملی: تحفظ، تربیت اور فکری قیادت کی تیاری
امام سجاد (ع) نے ایسی ہمہ جہت جدوجہد کا آغاز کیا جس کا پہلا مقصد اسلامی فکر کے مکمل خاتمے کو روکنا تھا۔ آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ حقیقی اسلامی معرفت کو ایسی نسل تک منتقل کیا جائے جو دین کی اصل روح سے دور ہو چکی تھی اور صرف ظاہری رسوم تک محدود رہ گئی تھی۔
آپ کی دوسری اہم ذمہ داری صالح، باایمان اور باشعور افراد کی تربیت اور فکری کادر سازی تھی۔ مدینہ اور کوفہ جیسے مراکز کو ایسے افراد کی ضرورت تھی جو مستقبل میں اہل بیت (ع) کے خالص معارف کو آگے بڑھا سکیں۔
تیسرا مقصد امت اسلامی کی قیادت میں اہل بیت (ع) کے جائز مقام اور حق کو زندہ رکھنا تھا تاکہ اسلامی تاریخ کا اصل راستہ محفوظ رہے۔
دعا کے ذریعے فکری انقلاب
امام سجاد (ع) نے عبدالملک مروان کے جاسوسی نظام اور سیاسی جبر کے ماحول میں ایک انتہائی حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے دعا اور مناجات کو اپنی دعوت اور تربیت کا ذریعہ بنایا۔ آپ کے لیے دعا صرف عبادت کا ذاتی عمل نہیں تھی بلکہ ایک مؤثر فکری اور انقلابی ذریعہ تھی جس کے ذریعے سیاسی شعور، عقیدتی اصول، اخلاقی تربیت اور اسلامی معاشرت کے بنیادی تصورات بیان کیے گئے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں امام سجاد (ع) نے حکمرانوں کی ناانصافیوں کی نفی، اسلامی ذمہ داریوں کی وضاحت اور حقیقی اسلامی اقدار کی حفاظت کا پیغام دیا۔ اس حکمت عملی نے امامت کے فکری سلسلے کو محفوظ رکھا اور آنے والی دہائیوں میں امام باقر (ع) اور امام صادق (ع) کی عظیم علمی تحریک کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی۔
صحیفہ سجادیہ کا شیعہ فکری نظام میں مقام
صحیفہ سجادیہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں بلکہ فرد اور معاشرے کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل فکری و تربیتی منشور ہے۔ صحیفہ سجادیہ محض ایک حدیثی مجموعہ نہیں بلکہ پہلی صدی ہجری سے باقی رہنے والی سب سے معتبر اور اصل تحریری میراث میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عظیم کتاب فقہ الحدیث کے اصولوں اور شیعہ و سنی بزرگ علما کے اعتراف کے مطابق قطعی تواتر کی حامل ہے اور فرد و معاشرے کی ہدایت کے لیے مکمل رہنما خطوط پر مشتمل ہے۔
امام سجاد (ع) کی زبان مبارک سے صادر ہونے والی کل 75 دعاؤں میں سے 54 دعائیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعد کے ادوار میں شیخ حر عاملی نے "صحیفہ ثانیہ" میں اور محدث نوری، محسن امین جیسے علما نے اپنی مستدرکات میں اس کے مزید حصوں کو جمع کیا۔ اس متن کی علمی و روایتی اعتبار سے اہمیت اس قدر ہے کہ علامہ محمد تقی مجلسی نے اس کی روایت کے لیے 600 سے زائد معتبر اور براہ راست طرق ذکر کیے ہیں۔
صحیفہ سجادیہ کی تمدن سازی کی صلاحیت
صحیفہ سجادیہ کے تمدنی مقام کو سمجھنے کے لیے اس کی اخلاقی اور معنوی معاشرہ سازی کی صلاحیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام سجاد (ع) نے ان دعاؤں کے ذریعے زوال پذیر اور مایوس اسلامی معاشرے کی فکری و روحانی تعمیر نو کی۔ صحیفہ سجادیہ ایک مکمل فکری نظام ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ سخت ترین سیاسی اور نفسیاتی حالات میں بھی وہ اپنے خالق سے مسلسل تعلق قائم رکھے، احساس شکست کا شکار نہ ہو اور توحیدی معرفت کے سہارے کائنات میں اپنا فعال کردار ادا کرے۔ امام خمینی (رح) اور شہید امام خامنہ ای نے ہمیشہ اس تمدن ساز کتاب سے گہری وابستگی پر زور دیا ہے، کیونکہ صحیفہ سجادیہ کا فکری نظام انسان کے ذہن کو صرف ظاہری مناجات کی سطح سے بلند کر کے سماجی اور تمدنی ذمہ داری کے گہرے شعور تک پہنچاتا ہے۔
بے حسی اور فکری انحراف سے نجات کا درس نامہ
صحیفہ سجادیہ کی درخشاں دعاؤں میں بیسویں دعا، جو "دعائے مکارم الاخلاق" کے نام سے مشہور ہے، اس عظیم کتاب کے اہم ترین حصوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ نورانی دعا اہل معرفت اور اسلامی معارف کے مفسرین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہی ہے اور انسانی کمال کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہے۔
شہید رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے بیانات میں اس دعا کو ایک مکمل "درس نامہ زندگی" قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا معرفتی منشور ہے جو خاص طور پر نوجوان نسل اور طلبہ تنظیموں کے لیے معاشرے کے دو بڑے مسائل یعنی "مایوسی" اور "انحراف" کے مقابلے میں بہترین علاج فراہم کرتا ہے۔
نوجوانوں اور علمی حلقوں میں احساس کمتری کی وجہ سے اکثر مایوسی، بے بسی اور مستقبل کے بارے میں ناامیدی پیدا ہقتی ہے، جبکہ انحراف فکری آمیزش اور اعتقادی بنیادوں کی کمزوری کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ ان دونوں خطرات کا مقابلہ معنوی قوت اور مضبوط معرفتی بنیادوں کے ذریعے ممکن ہے، اور دعائے مکارم الاخلاق اپنے مختلف فقروں کے ذریعے یہی تربیتی ڈھانچہ انسان کے اندر مضبوط کرتی ہے۔
امام سجاد (ع) اس دعا کا آغاز ان الفاظ سے فرماتے ہیں: "اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود بھیج، میرے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا، میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، میری نیت کو بہترین نیتوں تک پہنچا اور میرے عمل کو بہترین اعمال تک پہنچا۔"
ان الفاظ میں بلند نظری اور کمال پسندی کی انتہا نظر آتی ہے۔ امام سجاد (ع) خداوند عالم سے صرف ایمان یا یقین کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ "اکمل ایمان"، "افضل یقین"، "احسن نیت" اور "احسن عمل" کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تربیتی نمونہ انسان مومن کو سکھاتا ہے کہ وہ کبھی اپنی موجودہ حالت پر مطمئن نہ ہو بلکہ ہمیشہ کمال اور فضیلت کی بلند چوٹیوں کو اپنا ہدف بنائے۔ یہ مثبت معنوی بلند ہمتی ہی وہ روح ہے جو معاشرے سے سستی، جمود اور بے عملی کو ختم کرتی ہے اور مسلسل ترقی و حرکت کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔
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