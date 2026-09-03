صدر مملکت کی اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت متوقع، ترجمان حکومت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے مشہد میں ملک بھر کی جامعات کے طلبہ کے ثقافتی و کھیلوں کے اولمپیاڈ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصولی طور پر ہم پابندیاں عائد کرنے کے قائل نہیں ہیں، پابندیاں دوسرے عائد کرتے ہیں۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ایرانی عوام کی حقانیت کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر پلیٹ فارم اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ایرانی حکومت کی ترجمان نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے امکان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ
اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیش نہ آئی تو صدرِ مملکت کے پروگرام میں، جنرل اسمبلی میں شرکت شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیرِ خارجہ عباس عراقچی کی شرکت، ان شاء اللہ، یقینی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی خاص صورتحال پیش نہ آئی تو صدرِ مملکت بھی اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔
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