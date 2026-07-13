سعودی عرب کا صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ، یمن نے سخت جواب کی دھمکی دے دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب نے یمن کے دارالحکومت صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جس کے بعد یمنی مسلح افواج نے خبردار کیا ہے کہ اس کارروائی کا جواب ضرور دیا جائے گا۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، جبکہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحیی سریع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے ساتھ دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور یہ جارحیت ہرگز بلا جواب نہیں رہے گی۔
المسیرہ ٹی وی کے مطابق فضائی حملوں میں ہوائی اڈے کے رن ویز کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ہوائی اڈے کی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، تاہم نقصانات کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔
یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اس سے قبل بھی یمن کی فضائی حدود میں کشیدگی دیکھی جا چکی ہے۔ یمنی مسلح افواج کا کہنا تھا کہ اس کی فضائی دفاعی قوت نے سعودی جنگی طیاروں کے ایک دستے کو اس وقت پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا، جب وہ ایک ایرانی مسافر بردار طیارے کو صنعا کے ہوائی اڈے پر اترنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔
یمنی مسلح افواج نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی نئی جارحیت یا فضائی خلاف ورزی کا جواب سعودی عرب کے اہم اور حساس مفادات کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صنعا اور تہران کے درمیان فضائی پروازیں محاصرے کو توڑنے کے لیے بدستور جاری رہیں گی۔
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