امریکہ کا خطے کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا، محسن رضائی

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنرل محسن رضائی نے عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات کے دوران کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک آزاد اور مضبوط عراق کا خواہاں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے ممالک اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے اور مستقبل میں خطے میں امریکہ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔
ایرانی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر موجود ایران مخالف گروہوں کے معاملے کو بھی حتمی طور پر طے کیا جانا چاہیے۔
اس موقع پر عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ فائق زیدان نے نیز کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت اور تعاون پر شکر گزار ہیں۔
انہوں نے عراقی حکام کی جانب سے رہبرِ انقلابِ اسلامی کی خدمت میں سلام پہنچایا اور شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہم علاقائی تعاون اور دونوں ممالک کی مشترکہ سرحدوں پر امن و سلامتی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ