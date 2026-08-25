ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر قطر کا ردعمل: ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو یک طرفہ قرار دیا

مہر خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات کے آغاز کو یقینی بنانے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں یک طرفہ ہیں اور ہم بحران کے حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ قطر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم اس معاملے میں کوئی نئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پہلے ہی دن سے اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں کسی بھی قسم کا اضافہ پورے خطے اور دنیا بھر میں سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے والی کاروائیوں اور ایران کے خلاف اس کی جارحیت کا ذکر کیے بغیر کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال بحران سے پہلے کی حالت میں واپس آنی چاہیے اور ہم آزادانہ بحری آمدورفت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔
ان کے مطابق، ایران نے آبنائے ہرمز کو اس انداز میں بند کیا ہے جو بین الاقوامی قوانین میں بیان کردہ آزادیٔ جہازرانی کی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے خطے کے ممالک کے خلاف غاصب صیہونی حکومت کی جارحانہ کاروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل خطے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے، تاکہ وہ غزہ کے بارے میں ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر عمل کرے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر مغربی کنارے میں اسرائیل کے تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ اپنی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے ایران کے خلاف امریکہ اور غاصب صیہونی حکومت کی جارحانہ اور انسانیت سوز کاروائیوں کا ذکر کیے بغیر، جبکہ ایران مسلسل یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ خطے میں موجود وہ امریکی اڈے جو ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے نشانے پر ہوں گے، کہا کہ ہم ایران کی جانب سے ہر بار کسی تیسرے فریق کے حملے کا نشانہ بننے کے بعد خطے کے ممالک کو تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔
انہوں نے مختلف ممکنہ صورتِ حال میں کشیدگی میں اضافے سے نمٹنے کے لیے خلیجی ریاستوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ قطر کی مسلح افواج اور تمام متعلقہ ادارے کسی بھی جانب سے پیدا ہونے والے خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ قطر شام کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کرنے کے امریکی حکومت کے فیصلے کا خیرمقدم کرتا ہے۔
الانصاری نے کہا کہ تمام فریقوں کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور کشیدگی میں کسی بھی اضافے کے خطے اور دنیا کے لیے مزید سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ اولین ترجیح مختلف فریقوں کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنا ہے اور قطر کسی ایک فریق کے خلاف دوسرے فریق کی حمایت نہیں کرتا۔
قطری وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے آخر میں کہا کہ خلیج فارس کے ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری بحران کے پرامن حل تک پہنچنے کی حمایت کرتے ہیں۔
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