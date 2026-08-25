اقتصادی پابندیاں بین الاقوامی قانون کے تحت بے بنیاد، چین کا ایران پر امریکی پابندیوں پر ردِعمل

مہر خبر رساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کرنے سے متعلق امریکی دھمکیوں کے جواب میں چینی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ چین اور تہران کے درمیان تعاون بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔
چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لین جیان نے واضح کیا کہ اس تعاون میں کسی قسم کی مداخلت یا خلل نہیں ڈالا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ چین صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایران کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کے مخالف ہیں۔ ان پابندیوں کی بین الاقوامی قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔
چین نے جمعے کے روز بھی اعلان کیا تھا کہ امریکی پابندیاں اور دباؤ مغربی ایشیاء کے تنازع کو حل نہیں کر سکتے۔
چین کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب واشنگٹن نے حال ہی میں چین سمیت مختلف ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایران کی معیشت کو تنہا کرنے کی کوششوں میں شامل ہوں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لین جیان نے صحافیوں سے کہا کہ پابندیاں اور دباؤ اس مسئلے کے حل میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ پالیسی اختیار کریں اور مسائل کو صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔
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