پینٹاگون نے ایران پر جارحیت میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد میں مزید 60 کا اضافہ کر دیا

مہر خبررساں ایجنسی نے دی انٹرسیپٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف اس کی غیر قانونی جارحیت کے دوران مزید 60 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔
اس میڈیا رپورٹ کے مطابق، اس اضافے کے بعد امریکی فوج کے سرکاری جانی نقصان، یعنی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 776 ہو گئی ہے۔
ان میں سے تقریباً 345 ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات 7 جولائی کے بعد اور امریکہ کی جانب سے دوسری جنگ بندی توڑے جانے کے بعد پیش آئے ہیں۔
دی انٹرسیپٹ کی جانب سے امریکی حکومت کے معاہدوں سے متعلق دستاویزات کے جائزے کے مطابق، امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں حالیہ اضافے کے ساتھ ہی پینٹاگون خاموشی سے ہلاکتوں سے نمٹنے اور مردہ خانوں سے متعلق خدمات کے انتظامات حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔
امریکی حکومت کے ایک عہدیدار نے گزشتہ ہفتے زخمیوں کی تعداد میں 60 کے اضافے کو ’’اعداد و شمار میں ہیر پھیر کا ایک حربہ‘‘ قرار دیا اور پینٹاگون پر الزام عائد کیا کہ اس نے حتمی اعداد و شمار کے اعلان میں کئی ہفتوں تک تاخیر کی۔
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