ہرمز آبنائے سے صرف 6 بحری جہازوں کی آمدورفت، ایران نے 20 لاکھ بیرل تیل منتقل کر دیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، توانائی کے شعبے کی ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی کپلر نے اعلان کیا ہے کہ ہرمز آبنائے میں ایران کی جانب سے دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد ایک دن کے دوران صرف چھ بحری جہاز اس اہم آبی راستے سے گزر سکے۔
تفصیلات کے مطابق، مغربی میڈیا نے کپلر کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اتوار کے روز ہرمز آبنائے سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد صرف چھ رہی۔ یہ صورتحال ایران کی جانب سے امریکی فوجی حملوں کے ردعمل میں ہرمز آبنائے پر بین الاقوامی بحری آمدورفت محدود کیے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔
کپلر کے نیویگیشن ڈیٹا کے مطابق، دیوہیکل آئل ٹینکر ہیومینٹی بھی ان چھ بحری جہازوں میں شامل تھا جو ہرمز آبنائے سے گزرا۔ یہ جہاز ایران کا 20 لاکھ بیرل خام تیل لے کر روانہ ہوا تھا۔
کپلر کے مطابق، کویت کی تقریباً 5 لاکھ بیرل تیل مصنوعات لے جانے والا آئل ٹینکر کیپٹن اینڈریاس بھی ان چھ جہازوں میں شامل تھا جو مذکورہ روز ہرمز آبنائے سے گزرے۔
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