ایران نے نتن یاہو کی سیاسی اشتعال انگیزی کو ناکام بنانے کی مؤثر حکمت عملی اپنالی، صہیونی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی ویب سائٹ نیوز اسرائیل نے اپنی ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ ایران نے نیتن یاہو کی اشتعال انگیزی کا جواب انتہائی محتاط حکمت عملی کے ساتھ دیا ہے اور ایسے اقدامات سے گریز کیا ہے جو صہیونی حکومت کے سیاسی مفادات کو تقویت دے سکتے ہوں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت شعوری طور پر ایسے کسی ردعمل سے بچ رہی ہے جو نیتن یاہو کی کابینہ کو داخلی سیاسی فائدہ پہنچانے یا وسیع تر فوجی محاذ آرائی کا جواز فراہم کرنے کا سبب بنے۔
صہیونی ویب سائٹ نے اس طرز عمل کو ایران کی قابل تحسین حکمت عملی قرار دیتے ہوئے لکھا کہ غیر ملکی ذرائع نے بھی اسرائیل پر میزائل حملوں سے گریز کی تہران کی پالیسی کو سراہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلاب پوری احتیاط سے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ وہ کسی ایسے جال میں نہ پھنسے جس کے ذریعے اسرائیل وسیع جنگ کی طرف پیش قدمی کرسکے۔
رپورٹ میں اس حکمت عملی کی دو بنیادی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایران کے حق میں عالمی ہمدردی برقرار رہے اور امریکہ سمیت عالمی سطح پر اسرائیل کی تنہائی مزید گہری ہو۔ دوسری یہ کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں جن میں امریکی حکومت عملی طور پر اسرائیل کو حملوں میں براہ راست شریک ہونے کی اجازت دے۔
ویب سائٹ کے مطابق، ایرانی حکام بخوبی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو دوبارہ جنگی کیفیت میں دھکیلنا نیتن یاہو کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے، اسی لیے تہران اسرائیل کی داخلی سیاسی چال کا حصہ بننے سے گریز کر رہا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکی حملوں اور ان کے جواب میں ایران کی کارروائیوں نے کشیدگی کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے، جس سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ صورتحال ایک بڑے علاقائی بحران میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی عمل کی بحالی کی کوششیں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔
اقتصادی پہلو پر تبصرہ کرتے ہوئے رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ موجودہ کشیدگی عالمی معیشت اور مالیاتی منڈیوں پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل کا سلسلہ بھی طویل المدتی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔
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