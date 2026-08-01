امریکی جارحیت کے جواب کے لیے جامع منصوبہ تیار ہے، سینئر ایرانی سکیورٹی عہدیدار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک سینئر ایرانی سکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر ممکنہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متعلق امریکی میڈیا کی رپورٹس "دیوانگی" کے مترادف ہیں، کیونکہ ایران اس کے جواب کے لیے ایک وسیع اور جامع منصوبہ تیار کر چکا ہے۔
عہدیدار نے کہا کہ ہم نے ایسے کسی بھی اقدام کے جواب کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کر رکھی ہے، جس میں اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور خطے میں امریکی توانائی تنصیبات کو ہدف بنانے کے مختلف آپشنز شامل ہیں اور ہم اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے 40 روزہ جنگ کے دوران اور اس کے بعد کے ہفتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس نوعیت کی کارروائیاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ اس کے لیے مضبوط عزم بھی رکھتی ہیں۔
سینئر عہدیدار کے مطابق ایران کسی بھی ممکنہ جارحیت کا مؤثر اور متناسب جواب دینے کے لیے مکمل آمادگی رکھتا ہے۔
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