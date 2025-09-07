لندن، فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے پر کریک ڈاؤن، 400 افراد گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لندن میں فلسطین کے حامی مظاہرین پر پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 400 سے زائد افراد کو گرفتار کرلیا۔ یہ احتجاج پارلیمنٹ کے سامنے اس وقت ہوا جب مظاہرین نے فلسطین کے حامی گروپ پر عائد پابندی کے خلاف نعرے لگائے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق، لندن پولیس نے دعوی کیا کہ گرفتار شدگان میں کئی افراد پر پولیس اہلکاروں پر حملے اور ایک ممنوعہ گروہ کی حمایت جیسے الزامات ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق، پولیس نے مظاہرین سے سخت اور بعض مقامات پر پرتشدد رویہ اختیار کیا۔
یہ پہلا واقعہ نہیں ہے؛ گزشتہ ماہ بھی برطانوی پولیس ایک ہی روز میں 500 سے زائد فلسطین حامی کارکنوں کو گرفتار کرچکی ہے
۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، یورپ میں اس طرح کے واقعات فلسطینی عوام کے حق میں بڑھتی عوامی حمایت کو دبانے اور اسرائیلی جرائم کے خلاف آواز بلند کرنے والے گروہوں کو خاموش کرنے کی کوشش ہیں۔
