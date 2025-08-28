پزشکیان، پوٹن اور کیم جونگ اون چین کی یوم فتح پریڈ میں شرکت کریں گے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون چین کی یوم فتح پریڈ میں شرکت کریں گے جو 3 ستمبر کو جاپان پر فتح کی 79ویں سالگرہ پر منعقد ہو رہا ہے۔
صدر پوٹن اور کیم جونگ اون کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ پہلی اعلانیہ شرکت ہے، جسے مغربی دباؤ کے درمیان مشترکہ دفاع کا مظہر سمجھا جا رہا ہے۔ پریڈ میں شامل 26 غیر ملکی رہنماؤں میں صرف سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو مغربی نمائندہ ہیں۔
روس نے چین کو اپنا اسٹریٹجک شراکت دار سمجھا ہوا ہے اور فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک کی پابندیوں کے باوجود اس کی معیشت پر شدید اثر نہیں پڑا۔ پوٹن پر بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 2024 میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ وہ اس سال بھی چین کا دورہ کرچکے ہیں۔
پریڈ میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو، انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اور جنوبی کوریا کے قومی اسمبلی کے ترجمان وو وُن شیک بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچیچ اور اقوام متحدہ کے نائب سیکریٹری جنرل لی جونهوا بھی نمائندگی کریں گے۔
یہ تقریب چین کے حالیہ برسوں کی سب سے بڑی پریڈز میں سے ایک ہوگی، جس میں جدید ترین جنگی ساز و سامان، فضائیہ کے جہاز، دفاعی نظام اور ہائپر سونک ہتھیار دکھائے جائیں گے۔
آپ کا تبصرہ